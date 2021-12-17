محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال ماجد الفطيم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماجد الفطيم، رجل الأعمال، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".

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