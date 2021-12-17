تعاون بين الإمارات وكولومبيا في الصناعات الإبداعية والثقافية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الثقافة والشباب مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة في جمهورية كولومبيا، على هامش المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، تهدف إلى توطيد وتعزيز علاقات التعاون والتفاهم المتبادل بين الدولتين في مجالات الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية.

وقّع مذكرة التفاهم وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة الثقافة بجمهورية كولومبيا، أنجليكا مايولو.

وتهدف المذكرة إلى تطوير مشروعات التعاون في المجال الثقافي، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة التقنية؛ إضافة إلى إقامة علاقات تعاون بين المؤسسات الفنية والثقافية في الدولتين، وتشجيع التبادل الثقافي والمظاهر الفنية، وتوسيع المشاركة في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات الثقافية؛ وتعزيز تبادل المعلومات بمشاركة الفنانين والخبراء والباحثين في مجال الثقافة.

ونصت الاتفاقية على تشجيع التعاون في مجالات المسرح والفنون الأدائية؛ والموسيقى؛ والأدب؛ والرقص؛ والتصوير السينمائي والسمعي والبصري؛ والفنون البصرية؛ وأي مجال آخر من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان، وذلك إدراكاً منهما لدور الصناعات الإبداعية في تسريع وتيرة النهضة المستقبلية.

وأشار طرفا التوقيع إلى ضرورة التعاون في مجال تبادل الصناعات والمنتجات الإبداعية؛ والمناطق الإبداعية؛ إضافة إلى التعاون في نماذج تمويل الصناعات الإبداعية وأفضل الممارسات في حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف للصناعات الإبداعية، وأي مجال آخر من مجالات التعاون يقرره الطرفان.

وتسعى الدولتان إلى ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، واستضافة الأحداث الثقافية المتبادلة.

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