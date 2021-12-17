أنشطة ترفيهية وعروض حية تنتظر زوّار حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف حي دبي للتصميم (d3)، مجمع الأعمال الرائد للشركات والمواهب في مختلف مجالات التصميم، عن فعاليات موسم الشتاء الحافل بالأنشطة الترفيهية وورش العمل الفنية والعروض الحية، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى نهاية يناير 2022.

وسيحظى زوار حي دبي للتصميم بفرصة التعرف إلى المواهب والابتكارات التي يقدمها رواد الأعمال والموهوبون في حي دبي للتصميم، حيث يقدم المشاركون مجموعة مميزة من الأعمال والمنتجات الفنية ترافقها أنغام الموسيقى الحية، في حين تقدم المطاعم في الحي تجارب فريدة وعروضاً حصرية.

وقالت المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «نتطلع إلى الترحيب بالزوار الباحثين عن فرصة للاستمتاع بإبداعات وأعمال شركاتنا الرائدة في أجواء شتوية ساحرة، وأن نقدم لزوارنا موسماً حافلاً بالفعاليات المفعمة بالحيوية والإلهام»

وأضافت: «نسعى لإيجاد طرق جديدة لتمكين مجتمعنا الإبداعي وتعزيز بيئة الأعمال، بحيث نتيح للموهوبين فرصاً مهمة للظهور ومشاركة إبداعاتهم الملهمة أمام الجمهور، بما يضمن استمرار نجاح مسيرة مجتمعنا الإبداعي وتعزيز مكانتنا ملتقى للشركات والمواهب في مختلف مجالات التصميم والفنون والصناعات الإبداعية».

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