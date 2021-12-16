شركة قابضة تعتزم توظيف 2500 مواطن خلال 5 سنوات

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

نظّمت مجموعة «ألفا ظبي» القابضة، يوماً وظيفياً، تم خلاله اختيار نخبة رائدة من الكوادر الوطنية الواعدة لشغل عدد من الوظائف في الشركات التابعة لـ«ألفا ظبي القابضة»، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع استراتيجية «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، من خلال المساهمة في فعالية في البرنامج الاتحادي المخصص لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص «نافس».

وأشارت المجموعة إلى أن اليوم التوظيفي المفتوح الذي تم تنظيمه يأتي كبداية لخطة توظيف 2500 مواطن ومواطنة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددة على أن المواطنين الذين تم اختيارهم خلال اليوم التوظيفي بدأوا مباشرة عملهم على الفور.

وذكرت أن الشركات التابعة للمجموعة توفر للمواهب الإماراتية فرصة عظيمة لاستكشاف وظائف مختلفة في العديد من القطاعات التي تغطي البناء والرعاية الصحية والضيافة والصناعة والاستثمار، وتقدم مجموعة متنوعة وديناميكية من فرص العمل التي تساعد على بناء جيل جديد من المواطنين الموهوبين، وتمكنهم من العمل في القطاع الخاص والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

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