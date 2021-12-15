محمد بن زايد ينعى عبد الرحمن مخلوف مخطط إمارة أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور المصري عبد الرحمن مخلوف، مخطط مدينة أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، والذي توفي أمس عن عمر ناهز 98 عاما.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف..عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد..أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي .. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

ويشار إلى أن الدكتور مخلوف المهندس المعماري، خطط لمدينة أبوظبي أثناء جلوسه على الأرض مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الأب المؤسس، في قصر البحر.

وكانت النتيجة مدينة حديثة مبنية على شكل شبكة على طراز مانهاتن مع كورنيش مذهل ويحوي الكثير من أعاجيب العصر الحديث.

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