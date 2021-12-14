المصدر: الإمارات اليوم

مشاة

طالب مشاةٌ الجهة المعنية بضرورة القيام بمراقبة دورية لمصاعد جسر المشاة في شارع الملك فيصل بإمارة الشارقة، حيث إنها تتعرض لأعطال في بعض الأحيان، ما يشكل صعوبة على بعضهم، خصوصاً النساء اللاتي يصطحبن أطفالهن الصغار داخل العربات واللاتي لا يستطعن صعود الدرج عوضاً عن استخدام المصعد، وقد يضطر آخرون لعبور الشارع، ما يعرّض سلامتهم للخطر.

«سكوتر»

فوجئ سائقون في منطقة المارينا باستخدام البعض السكوتر الكهربائي في الشارع المخصص للمركبات، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقوانين المرور، ويشكل خطراً على سائقيها وإرباكاً لسائقي المركبات بشكلٍ عام، لاسيما أن الشوارع في المنطقة ضيقة ولا تتحمل مزاحمة «السكوتر» للمركبات.

متسولون

شكا مقيم في منطقة الراشدية في إمارة عجمان انتشار متسولين في المنطقة المحيطة بـ«أبراج ون»، حيث قصدته متسولة خلال تسوُّقه في محل السوبر ماركت وطلبت منه مساعدتها في شراء مواد أساسية مثل الخبز والماء، وبعد تلبيته لطلبها قامت بزيادة الطلبات، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف المراقبة.

إجراءات

أثنى مقيم على الإجراءات المشددة التي يتبعها قسم العزل في مستشفي الكويت بالشارقة، حيث إنهم منعوا الزيارة عن أحد أقاربه بشكلٍ قاطع حفاظاً على سلامته، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى انخفاض المناعة لديه.

«دراجات»

شكا سائقون انتشار الدراجات النارية الصغيرة التي لا تحمل أرقاماً في منطقة التعاون بإمارة الشارقة، إذ يقودها أصحابها بتهور شديد مرتكبين مخالفات مرورية كثيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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