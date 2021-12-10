افتتاح المرحلة الأولى لمحطة أم القيوين لتحلية المياه

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أمس، المرحلة الأولى من المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بأم القيوين، بإنتاج يصل إلى 50 مليون غالون يومياً. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي سعة إنتاج المحطة 150 مليون غالون يومياً، بعد انتهاء مراحل المشروع كافة، والمقرر لها أن تكون خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتم إنشاء المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع، بكلفة تبلغ 2.2 مليار درهم. وأعلن المزروعي انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وبدء المحطة إنتاجها الفعلي، مؤكداً أنها أحد أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.

ولفت خلال مؤتمر صحافي عقد في المحطة أنه تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بمجال تحلية المياه. وأشار مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، محمد صالح، إلى وجود أربعة خطوط رئيسة خارجة من المحطة الجديدة: اثنان منها سيتم مدهما إلى مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة، وواحد إلى مركز توزيع البريرات، وآخر إلى أم القيوين، لافتاً إلى أن إنتاج المحطة سيتم الاستفادة منه في المناطق التي تخدمها «الاتحاد للماء والكهرباء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news