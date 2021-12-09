سلطان بن أحمد القاسمي: الشارقة أول مدينة عربية تدخل تجربة 3 أيام عطلة أسبوعية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لجميع سكان الشارقة التجربة الفريدة من نوعها في الإماراة، وذلك بعد اعتماد العطلة الأسبوعية لتكون 3 أيام، حيث تعتبر الشارقة أول مدينة عربية تدخل تجربة العطلة الأسبوعية 3 أيام.

وقال سموه، عبر الخط المباشر: "نبارك للجميع هذه التجربة الفريدة من نوعها في إمارة الشارقة .. والإمارة دائما مع توجه الدولة العام وهي إمارة صديقة للطفل ومراعية لكبار السن، ودائما ما نرى اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالفرد والمجتمع".

وأوضح سموه: "هذه ليست التجربة الوحيدة التي طُبقت في إمارة الشارقة، وتوجد دول كثيرة طَبقت مثل هذا القرار الذي يقلص ساعات العمل ويزيد من الانتاجية. وإمارة الشارقة تعتبر أول مدينة عربية تدخل تجربة العطلة الأسبوعية 3 أيام".

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