محمد بن سلمان يزور جناحَي السعودية والإمارات في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ وام

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، جناحَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، مساء أمس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واطلع خلال جولته على محتويات الجناح السعودي المقام في منطقة «الفرص»، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وهو مصمم على هيئة نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، كرمز إلى الإطلالة على مستقبل المملكة وتاريخها العريق، ويمتد الجناح على مساحة 13 ألف متر مربع، وهو ثاني أكبر الأجنحة في «إكسبو 2020 دبي» بعد جناح دولة الإمارات، ويركز على طموحات السعودية الكبيرة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الأعمال والسياحة والتطوير التقني، والابتكار وتكنولوجيا المستقبل.

كما تفقّد سموه جناح الإمارات، الذي يروي قصة نشأة الدولة، وحلم الرواد المبدعين الذين سطروا تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها.

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