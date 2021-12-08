«فعاليات الشارقة» يحوّل مسرح المجاز إلى كرنفال للفن والإبداع

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يحوّل «مهرجان فعاليات الشارقة»، الذي يقام يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، مسرح المجاز إلى كرنفال للفن والإبداع والترفيه، تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، حيث تأخذ الفرق الاستعراضية والموسيقية الجمهور إلى عوالم من المتعة، والحكايات الخيالية، يتابع معها عروضاً ضوئية وموسيقية، ويخوض منافسات ومسابقات رياضية ومعرفية للحصول على جوائز قيّمة.

ويفتح المهرجان، الذي ينظّمه موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الباب أمام الجمهور بمختلف الاهتمامات والفئات العمرية، لعيش تجارب جديدة، وقضاء أوقات عائلية ممتعة، يجربون فيها أصنافاً متعددة من المأكولات، ويلتقطون فيه صوراً مع شخصيات فنية جوالة، وفي الوقت نفسه يتعلمون مهارات إبداعية وتقنية مبتكرة.

ويشهد المهرجان، الذي يقام بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة في إمارة الشارقة، الإعلان عن أجندة فعاليات الإمارة خلال العام المقبل 2022، إذ تعد «فعاليات الشارقة» منصة رقمية مفتوحة طوال العام، يمكن من خلالها الاطلاع على أجندة أنشطة وبرامج وفعاليات الإمارة بمختلف اختصاصاتها.

ويقدّم المهرجان باقة فعاليات عائلية تتنافس فيها العائلات للفوز بجوائز قيّمة، منها تحدي «البحث عن الكنز»، الذي يستوجب حل مجموعة أسئلة متعلقة بالإمارة للعثور على الكنز.

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