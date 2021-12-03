«الطاقة والبنية التحتية» تفتتح طريق خورفكان الدائري الغربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة، من شارع الشيخ خليفة وطريق (E99)، وربطهما بالمرحلة الأولى (طريق خورفكان الدائري الغربي)، أمام الحركة المرورية، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية للـ50 عاماً المقبلة، في إطار تطوير البنى التحتية في مختلف إمارات الدولة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومختلف القطاعات الاجتماعية والسياحية والنقل البري.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أن المشروع سيعزز المكانة الاقتصادية للساحل الشرقي الذي يحتضن عدداً من الصناعات الثقيلة والمتوسطة في مختلف المجالات، التي تعد دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة، وأن المشروعات التنموية والتطويرية التي تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الطريق، الذي يصل طوله إلى 10 كيلومترات، يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة في الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز إمكانية تنقل المركبات الخفيفة والشاحنات بشكل أكثر انسيابية، وتخفيف ازدحام الحركة في وسط المدينة، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، ونقلها عبر طريق دائري خارج المدينة، كما سيقلل زمن الرحلة لأكثر من 60%، أي من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بين منطقتَي الحياوة والحراي، في الوقت الذي سيستوعب الطريق أكثر من 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه.

وقال المزروعي: «في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم منظومة الاستدامة، استخدمنا في مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة، من شارع الشيخ خليفة وطريق (E99)، وربطهما بالمرحلة الأولى (طريق خورفكان الدائري الغربي)، استخدمنا تقنية إعادة تدوير مواد الحفر للاستفادة من 85% من المواد المعاد تدويرها في مراحل تنفيذ المشروع، وكذلك استخدمنا مصابيح LED في إنارة الطريق، التي بدورها أسهمت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news