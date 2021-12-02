محمد بن راشد: شهدنا اليوم احتفالاً غير تقليدي لعيدنا الوطني الخمسين في حتا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاحتفال غير التقليدي الذي أقيم اليوم في حتا بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدنا اليوم احتفالاً غير تقليدي لعيدنا الوطني الخمسين في حتا .. شكري وتقديري لفريق العمل وعلى رأسهم مبدعة الإمارات الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. بداية جميلة من أحضان الطبيعة لخمسيننا القادمة.. والقادم أجمل مع فرق عملنا الوطنية المخلصة والمتفانية ..".

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