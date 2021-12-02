"انستغرام" يطلق أول فلتر من نوعه لحاملي جوازات السفر الإماراتية احتفالاً باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة انستغرام العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي فلتراً احتفالياً لحاملي جوازات السفر الإماراتية بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة.

وطوّرت "انستغرام" بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الفلتر لاستخدامه من قبل حاملي جواز السفر الإماراتي وجواز سفر إكسبو2020 دبي، لتصبح دولة الإمارات أول دولة تحظى بهذا الفلتر على موقع التواصل الاجتماعي. وتم إنشاء فلتر "انستغرام" باستخدام تقنية الواقع المعزز، ليتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي.

ولتفعيل الفلتر، يمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو غلاف جواز السفر الخاص بهم فتظهر قصاصات ملونة ومجسم الـ 50 الذهبي والنشيد الوطني لدولة الإمارات.

وتم تصنيف جواز السفر الإماراتي في أكتوبر من هذا العام كأقوى جواز سفر في العالم من قبل مؤشر جوازات السفر، وهو أداة تفاعلية عبر الإنترنت توفر للمستخدمين معلومات حول جوازات سفر مختلف الدول وتمكنهم من المقارنة في ما بينها وتقييمها. ويعتمد ترتيب جوازات السفر على حرية تنقل حامليها والسفر بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل لطفي، إنّ: "ظهور جواز السفر الإماراتي على انستغرام كأول فلتر من نوعه انعكاسٌ لعمل الدولة الجاد مع الشركاء في مجال التكنولوجيا والابتكار على الساحة العالمية".

وتابع قائلاً: "إن جهودنا في تعزيز جواز السفر الإماراتي تؤكد النتائج الملموسة لنهج دولتنا متعدد الأطراف ونتيجة للعلاقات الدولية والدبلوماسية الإيجابية القائمة على قيم المساواة والتسامح والاحترام المتبادل. ويؤكد على مكانة دولة الإمارات كدولة تخدم المصالح المشتركة للمجتمع".

وختم لطفي تصريحه بالقول: "بينما نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ونفكر في الإنجازات البارزة للدولة، فإننا نشجع مواطنينا المقيمين داخل الدولة أو في الخارج على مشاركة الفلتر والتفاعل والاحتفال معاً متحدين. ونتطلع إلى العقود الخمسة المقبلة من خلال "مشاريع الخمسين"، في جولة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي ستمهد الطريق لعصر جديد من التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ويمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية استخدام الفلتر في أي مكان في العالم عبر الرابط: www.instagram.com/ar/997790267749707

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