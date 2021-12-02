محمد بن راشد: الخمسين الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، أن الخمسين عاما الثانية في دولة الإمارات، ستكون انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات: "الخمسين الأولى كانت إعداد واستعداد .. الخمسين الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة .."

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