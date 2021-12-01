المصدر: الإمارات اليوم

أسعار

طالب مستهلكون بتشديد حملات الرقابة على مستلزمات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، مثل الأعلام والملصقات، وذلك لمنع أي منافذ بيع من محاولة استغلال زيادة الطلب على تلك المنتجات خلال الفترة الحالية، والمبالغة في أسعارها.

فواتير

استغرب مستهلك رفض مسؤول بمنفذ لتجارة الإطارات منحه فاتورة بيع وضمان على أربعة إطارات جديدة اشتراها منه، مشترطاً دفع رسوم إضافية غير المتفق عليها مقابل منحه إيصالاً بالشراء مع الضمان!

صيانة

اشتكى مستأجرون من مماطلة إدارات المباني في إجراء الصيانة لوحداتهم، ومطالبتهم بسداد رسوم إضافية عند تجديد العقود، تحت مسميات تتعلق برسوم الإدارة والصيانة.

مواقف

قال سكان في منطقة الخان الجديدة بالشارقة، إن تحويل عدد من المساحات الترابية إلى مواقف مدفوعة أخيراً، تسبب في زيادة حالات الاصطفاف العشوائي للسيارات في المنطقة، ما يعيق حركة السير والخروج للعمل خلال أوقات الصباح.

ازدحام

اشتكى سكان في منطقة «مويلح التجارية» في الشارقة من الازدحام على مداخل المنطقة بشارع الشيخ محمد زايد في الاتجاه من دبي إلى الشارقة، ما يتسبب في هدر وقت الكثيرين، داعين إلى ضرورة إنشاء طرق إضافية، تسهم في انسيابية حركة السير، وتتناسب مع زيادة عدد السكان بالمنطقة.

سرعة

استغرب قارئ يسكن في عجمان تحديد سرعة طريق الشيخ راشد بن حميد بـ70 كيلومتراً كحد أقصى، بينما السرعة في طريق فرعي، مثل شارع الزاهر، تصل إلى 80، واقترح على الجهات المعنية إعادة دراسة السرعات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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