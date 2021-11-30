محمد القاسمي: إنجازت الإمارات أكسبتها مكانة مرموقة بين الأمم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: "إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، تمثل مناسبة مهمة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها الدولة خلال رحلة البناء والتطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، هذه الإنجازات أكسبت الدولة مكانة مرموقة بين الأمم، وجعلتها تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية ما يجسد صواب رؤية قيادتنا الحكيمة وطموحها للبناء على هذه المكتسبات خلال الخمسين عاماً المقبلة".

وأضاف الشيخ محمد القاسمي: "نحن في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية فخورون بمساهمتنا في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دورنا في إنجاز المسوحات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى مسوحات تعداد السكان، بما يتواءم مع الخطط التنموية للإمارة والنمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات".

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