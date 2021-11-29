عمار المعلا: الشهيد ملحمةٌ وطنيةٌ متكاملة وسيبقى قدوةً ونبراساً تضيئ دروب أبنائنا وبناتنا في حب الوطن

قال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة الدولة بالقاهرة، إن يوم الشهيد من أهم أيام السنة لدولتنا الحبيبة، ومناسبةٌ وطنيةٌ نحتفي بها لنرسم صورة مشرقةً لوطنٍ لا ينسى أبداً أبناءه الذين دافعوا عنه في ساحات الشرف والعز، فكل شهيدٍ ملحمةٌ وطنيةٌ متكاملة، سيبقى قدوةً ونبراساً تضيئ دروب أبنائنا وبناتنا في حب الوطن وعزته وكرامته.

وأضاف: هو يوم نكرّم فيه ذكرى شهداء الوطن البواسل ونحتفي بشجاعتهم وعزيمتهم تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات أبناء الإمارات البررة الذين ضحوا ووهبوا أرواحهم لتظلّ راية الإمارات عالية خفاقة، فالشهيد ان رحل بجسده سيظل خالدا في ذاكرة وطنه وشعبه وأسرته، رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته.