«خمسون عاماً معاً».. روائع احتفالية في القرية العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستمر القرية العالمية في تنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها خلال الشهر الجاري وصولاً إلى الأسبوع الأول من ديسمبر، في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، حيث سيستمتع الضيوف خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر المقبل بتجارب مميزة في عالم من الروائع الاحتفالية. وتستمر الاحتفالات شهراً كاملاً منذ انطلاقها في يوم العلم وصولاً إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أيام 1 و2 و3 و4 ديسمبر، والتي ستشهد عروضاً للعديد من الأعمال الفنية، إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية الاستثنائية والمسابقات الشيّقة.

ودعت القرية العالمية ضيوفها للانضمام إليها والاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين تحت شعار «خمسون عاماً معاً»، حيث سيتألق المسرح الرئيس بعرض مذهل لأوبريت «سنوات مضيئة»، والذي تؤديه فرقة أورنينا للاستعراض المسرحي، خلال الفترة ما بين الأول والرابع من ديسمبر، بالتعاون مع النجمين الإماراتيين الدكتور حبيب غلوم وفاطمة البلوشي اللذين شاركا بأدائهما الصوتي خلال الأوبريت، ومن إخراج ناصر إبراهيم.

كما تشمل فعاليات الاحتفال عروضاً رائعة للأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، حيث سيؤدي أكثر من 60 موسيقياً شاباً النشيد الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية لأشهر الملحنين خلال 60 دقيقة غنية بالأنغام التي تحتفي بالتعاون.

إضافة إلى ذلك، تنظم القرية العالمية مسابقة للأطفال بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، تدور حول الثقافة الإماراتية، حيث سيتنافس الضيوف في مسرح الصغار كل خميس وجمعة حتى تاريخ الرابع من ديسمبر 2021. وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على موضوعات الابتكار والاستكشاف وتعزيز الخيال الإبداعي لدى الأطفال، عبر الإجابة عن مجموعة أسئلة تتمحور حول تراث الإمارات، مع فرصة للفوز بمجموعة من الجوائز المميزة.

واحتفالاً بالمناسبة، أطلقت القرية العالمية بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، تحت شعار «خمسون عاماً معاً». وتستقبل المسابقة المشاركات التي تُعنى بترسيخ التنوّع الثقافي والتسامح ملتقطة بعدسات هواة واحترافيين. حيث انطلقت المسابقة يوم الثالث من نوفمبر 2021 وستستمر لغاية الثاني من ديسمبر المقبل، ويحصل فيها الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز تصل قيمتها إلى 102 ألف درهم.

• المسرح الرئيس يتألق بعرض مذهل لأوبريت «سنوات مضيئة» تؤديه فرقة «أورنينا».

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