دبي.. حفلات موسيقية مباشرة وعروض مسرحية مبهرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد دبي لاستضافة عدد من الحفلات الموسيقية المميزة احتفالاً باليوم الوطني الـ50 للدولة، وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بمشاهدة نجومهم المفضلين في حفلات مباشرة تقام في مختلف أنحاء المدينة، ابتداءً من 2 حتى 11 ديسمبر.

وجمعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات في دبي، مجموعة كبيرة من المواهب الموسيقية التي ستبهر مجتمع دبي المتنوع من عشاق الموسيقى.

وفي إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات، تدعو دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و«إعمار» ومجموعة «MBC»، عشاق الموسيقى الإماراتية والعربية إلى الاستمتاع بحفل موسيقي على مدى يومين، تحييه مجموعة من ألمع النجوم العرب. وتستضيف حديقة برج بارك من إعمار في منطقة داون تاون دبي يوم 2 ديسمبر حفلاً يحييه النجم حسين الجسمي والمطربة ديانا حداد والمغنية داليا مبارك. ويبدأ الحفل الساعة 8 مساءً، ويستمر حتى 12 منتصف الليل، وتُفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً.

ويصعد النجم عيضة المنهالي، الذي اشتهر بأغنيته الرائعة «متصوع»، يوم الثالث من ديسمبر على خشبة المسرح بحديقة برج بارك، والنجمة شما حمدان، أول مطربة تصل إلى المراحل النهائية من برنامج «أرابز جوت تالنت»، بالإضافة إلى الفنان فايز السعيد. ويمكن حضور هذا الحفل من خلال شراء التذاكر. يبدأ الحفل من الساعة 8 مساءً ويستمر حتى 12 منتصف الليل، وتفتح الأبواب الساعة السادسة مساءً.

ويمكن لمحبي الباليه والموسيقى الكلاسيكية التوجه إلى دبي أوبرا، لمشاهدة عرض مباشر لبوريس إيفمان، مقتبس من رواية آنا كارينينا، للأديب العالمي ليو تولستوي.

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