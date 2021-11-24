حملة رقابية لمراجعة 43 معياراً صحياً ووقائياً لـ «صالونات الأطفال»

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حملة رقابية وتوعية لرفع وعي العاملين في صالونات حلاقة الأطفال، والتأكد من التزام مصففي الشعر بالاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظاً على صحة الأطفال، وكذلك لضمان التزام جميع الصالونات بالصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي.

وأوضحت البلدية أن مفتشيها سيتولون، على مدى أيام الحملة الأربعة التي تنتهي غداً، مراجعة 43 معياراً صحياً ووقائياً لصالونات الحلاقة للأطفال، أبرزها التأكد من استيفاء التراخيص لمزاولة النشاط، والتزام العاملين بالشروط الصحية العامة، وحصولهم على شهادة اللياقة الصحية الصادرة عن الطب الوقائي وبطاقة التسجيل الصحي، والتأكد من أنهم مؤهلون لمزاولة مهنة قص وتصفيف الشعر والحلاقة، ولديهم شهادات معتمدة، بالإضافة إلى تعليق صور لشهادات اللياقة الصحية للعاملين، الصادرة من الطب الوقائي، في أماكن بارزة، والحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وإجراء المسحات وفحوص (بي سي آر) في المواعيد الدورية المقررة.

وبحسب بلدية أبوظبي تتضمن قائمة المعايير والاشتراطات الصحية والوقائية ألا تقل مساحة الصالون عن 12 متراً مربعاً، وألا تقل المسافة المسموح بها بين الكراسي عن مترين لمراعاة التباعد الجسدي، وتكون واجهة الصالون من الألمنيوم والزجاج، والأرضية من البلاط أو السيراميك أو ما شابههما، والأرضيات والجدران والسقف خالية من التشققات، ومن مواد سهلة التنظيف والصيانة، بالإضافة إلى ضرورة توافر مادة واقية مطاطية فوق أرضية الصالون أو ما شابهها، لسلامة الأطفال من الانزلاق.

كما شملت قائمة المعايير، توفير الديكور والأثاث الجيد، وخزائن وأدراج لحفظ الفوط والأدوات، وأن تكون كراسي خدمة قص الشعر مناسبة للأطفال، وتوافر كراسي انتظار مريحة للأطفال ومرافقيهم على مسافات تباعد لا تقل عن مترين، والالتزام بالسعة الوقائية لأعداد الزبائن المقررة لكل صالون، مع توفير وسائل تسلية للأطفال (أجهزة تلفاز وأجهزة عرض برامج)، بجانب التهوية والإضاءة وأجهزة التكييف ذات الكفاءة.

وشملت المعايير توفير الأدوات والمعدات اللازمة لممارسة النشاط والمناسبة للأطفال، وكاونتر خدمة الحلاقة من المواد غير القابلة للامتصاص، وتكون سهلة التطهير والتنظيف والصيانة، وحوض لغسل الشعر وآخر لتنظيف أدوات الحلاقة، وسخان، وجهاز لتعقيم الأدوات، وتوفير زي موحد للعاملين، والالتزام بالكمامات والقفازات، وعدم استعمال مناشف متعددة الاستعمال، واستبدال ملاءة الوقاية من الشعر بأخرى بلاستيكية أحادية الاستخدام.

نظافة مستمرة

تضمنت قائمة المعايير المفروضة على صالونات الحلاقة التأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية والقروح، والمحافظة على النظافة العامة داخل الصالونات وتنظيفها باستمرار عند نهاية حصة العمل اليومية، باستخدام مواد تنظيف جيدة ومعتمدة، وأمام المحل لمسافة خمسة أمتار، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتفادي توالد وتكاثر الحشرات والقوارض داخل الصالون، واستعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم، والامتناع عن تقديم خدمة قص الشعر عند الاشتباه في وجود بيض أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية أخرى.

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