أين تذهب.. «سوفيتيل دبي النخلة» يقدم «برانش» عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: الإمارات اليوم

عاد موسم البرانش مجدداً، في «سوفيتيل دبي النخلة»، من مساء الخميس إلى بعد ظهر يومي الجمعة والسبت، وسيحصل الزوار، على وقت مميز ورائع بصحبة الأهل و الأصدقاء مع خيارات عدة، منها: سبيك إيزي «PH برانش» في بورترهاوس ستيك آند جريلز.

ويقدم مطعم ستيك هاوس سوفيتيل دبي النخلة الشهير والحائز جوائز بورترهاوس ستيك آند جريلز كل يوم جمعة من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً، الذي قدم مفهوماً جديداً لوجبة البرانش سبيك إيزي، من خلال قائمة مكونة من ثلاثة أطباق.

كما يقدم مطعم «زويا باي ماوي» مجموعة من المأكولات الهندية التي تعتبر مزيجاً مثالياً من طعام الشارع القديم الجيد بأسلوب عصري، وذلك من خلال تجميع أرقى الأطباق من جميع أنحاء الهند على شاطئ النخلة الرائع.

ويقدم مطعم الفريسكو أمسية مناسبة للعائلات مع ديكور هندي داخلي وخارجي نابض بالحياة يكمله ترتيب مستوحى من الطراز البوهيمي مع طاولات قريبة بما يكفي لسماع حركة الأمواج على الشاطئ. تشمل قائمة الطعام الأطباق الشهية، مثل فادا باف وشات بلاتر وبتر تشيكن ومادراس بانير، بالإضافة إلى المقبلات والحلويات الهندية المميزة، وجميعها بسعر 195 درهماً إماراتياً، شاملاً المشروبات الغازية. يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً الاستمتاع بوجبة البرانش مقابل 98 درهماً إماراتياً، ويمكن للأطفال أقل من ست سنوات تناول البرانش مجاناً.

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