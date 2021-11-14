"الوطني للأرصاد": سكان شمال وشرق الدولة شعروا بـ"زلزال إيران"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة – ريختر- في جنوب إيران الساعة 16:07، الموافق 14/11/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأفاد المركز بأن الزلزال كان محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة، لكنه لم يكن مؤثراً على الإطلاق.

وفي السعودية شعر سكان المنطقة الشرفية بالمملكة بالهزة الأرضية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد قال إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة وقع على بعد 47 كيلومترا تقريبا من مدينة بندر عباس في منطقة بجنوب إيران اليوم الأحد.

وأضاف المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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