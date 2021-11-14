المصدر: الإمارات اليوم

طلبة

اشتكى أولياء أمور تعرض أبنائهم لإهانات من بعض المعلمين، بدعوى تقصيرهم في الواجبات المدرسية، أو نسيانهم إحضار كتب معينة، وطالبوا الجهات التربوية المعنية بالتنبيه على المعلمين بضرورة الاهتمام بالجوانب النفسية للطلبة، وتأثرهم الشديد حين يتعرضون لتوبيخ علني أمام زملائهم، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.

تلوث

طالب سكان في أم القيوين دائرة البلدية، بمخالفة من يلقون بقايا الطعام من النوافذ للطيور والحيوانات السائبة، لأنها تتساقط فوق المركبات المتوقفة تحت المباني، وتلوثها وتكبد أصحابها عناء غسلها باستمرار.

مواقف

تشاجر سائقان من ذوي الطلبة، بسبب خلاف على حق الأولوية في صف مركبتيهما أمام مدرسة الوردية الخاصة في منطقة مويلح بالشارقة، انتظاراً لتسلم أبنائهما بعد انتهاء الدوام المدرسي، إذ تشهد المنطقة يومياً ازدحامات مرورية خانقة، نظراً لعدم توافر مواقف كافية للمركبات.

نوافذ

لاحظ قراء أن بعض أولياء الأمور يسمحون لأبنائهم، بفتح نوافذ المركبات وإخراج رؤوسهم منها، خلال سيرهم في الشوارع الرئيسة أو الفرعية، خصوصاً هذه الأيام مع انخفاض درجات الحرارة، دون اكتراث لمدى خطورة هذا السلوك على أبنائهم، واحتمال تعرضهم للسقوط.

ضجيج

طالب سكان في منطقة السلمة 2 إدارة المرور والدوريات بأم القيوين، بتركيب جهاز رادار لضبط المركبات التي تصدر ضجيجاً مزعجاً بعد منتصف الليل، خصوصاً سائقي الدرجات النارية والمركبات المزوّدة بنظام لزيادة السرعة وتضخيم الصوت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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