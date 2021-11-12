محمد بن زايد: الإمارات حريصة على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجيرك، والوفد المرافق.

وبحث الجانبان علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض سموه ومنسق مجلس الأمن القومي الأميركي مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خصوصاً التطورات في منطقة الشرق الأوسط والعمل المشترك لبناء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

ضم الوفد المرافق للمسؤول الأميركي كلاً من المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومديرة مجلس الأمن القومي لشؤون الخليج ستيفاني هاليت، وكبير المستشارين جاريت بلانك، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الدولة شون ميرفي. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف مانع العتيبة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور بنجامين كاردن عضو مجلس الشيوخ.

ورحب سموه بزيارة الوفد إلى الدولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الآراء والأفكار تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضايا منطقة الشرق الأوسط.

وبحث سموه ووفد الكونغرس علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، وسبل تنمية هذه العلاقات وتطوير آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار فيها، إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خصوصاً ما يتعلق بمبادرات مد جسور التفاهم والحوار لبناء الثقة بين دول المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات ودعمها جميع الجهود الرامية إلى الترسيخ الدائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والسلام.

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