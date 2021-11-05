محمد بن راشد : احتفالات اليوم الوطني تمثيل لثقافتنا وهويتنا ... فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان احتفالات اليوم الوطني تمثيل لثقافتنا وهويتنا.

وأضاف سموه في تغريدة على حساب سموه على منصة "تويتر" اليوم أن "احتفالات اليوم الوطني .. تمثيل لثقافتنا وهويتنا من كافة أنحاء وطننا".

وأرفق سموه تغريدته بمقطع فيديو حمل عنوان "الإحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين" ظهرت فيه جبال الإمارات الشامخة يرفرف فوقها علم الإمارات.

احتفالات اليوم الوطني .. تمثيل لثقافتنا وهويتنا من كافة أنحاء وطننا .. pic.twitter.com/lwLvnsAbr6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2021

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