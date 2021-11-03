بالفيديو..محمد بن راشد يرفع العلم في ساحة الوصل بإكسبو2020 دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مراسم رفع علم الدولة في ساحة الوصل بإكسبو 2020 بمناسبة يوم العلم.

محمد بن راشد يرافقه حمدان بن محمد يرفع علم الدولة في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي بمناسبة يوم العلم..#ارفعه_عاليًا_ليبقى_شامخاً#يوم_العلم@dubaitv #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Xs9K6iFERv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 3, 2021

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