كهرباء الشارقة تفحص 6263 عينة في مختبر جودة المياه

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هناك رقابة مشددة على كل مراحل إنتاج المياه حتى وصولها إلى المستهلكين، من خلال أخذ عينات من المياه في الشبكة ومن المحطات المنتجة وخطوط النقل والتوزيع لإجراء التحاليل اللازمة لها على مدار الساعة، ووفقاً للاشتراطات العالمية.

وكشفت إدارة محطات المياه والتحلية بالهيئة عن إجراء فحص 6263 عينة في مختبر جودة المياه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تنوعت بين الفحوص الدورية لعينات الشبكة من 56 موقعاً وعينات المحطات المنتجه للمياه وعينات الآبار وعينات خطوط التوزيع والنقل وعينات مراقبة نظافة الخزانات في المباني وعينات الفحوص الدورية للمراكز الصحيه وغيرها، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين بجوده عاليه تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية .

وأكدت مدير قسم جودة المياه المهندسة خلود النابوده أن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائما على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه ، للحصول على مياه ذات جودة عالية.

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