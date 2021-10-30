المصدر: الامارات اليوم

ترجمة

استغرب زائر للسوق الصيني في عجمان وضع لافتة كبيرة باللغة العربية في مدخل المركز التجاري، للترحيب بالزوّار، تمت ترجمتها بطريقة خاطئة، ونصها كالتالي: «مرحباً بكم في السوق الصيني بشوفكم للمرة الثانية»، داعياً إلى إيلاء موضوع التدقيق اللغوي أهمية أكبر، خصوصاً حين يتعلق الأمر بلافتات بهذا الحجم.

سفر

طالب مسافرون بتشديد الرقابة على العروض الخاصة من شركات الطيران، إذ يكون بعضها غير حقيقي، ويتم فرض رسوم إضافية على التذاكر، بما يضاعف أسعارها عن تلك التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أتربة

اشتكى قراء من كثرة الأتربة وتصاعد الغبار من مواقع التشييد داخل الضواحي السكنية، لافتين إلى أن مباني قيد التشييد تزيل المخلفات من الطوابق العليا، عبر رميها في أنظمة صرف غير محكمة الإغلاق، ما يجعلها مصدراً للغبار الملوث للهواء.

خدمات

تلقى متعامل مع بنك محلي رسالة، تفيد بأنه لم يستوف معايير التأهل للخدمات المصرفية الراقية، على الرغم من أن راتبه الشهري يودع في حسابه بالبنك نفسه، متسائلاً عن طبيعة تلك المعايير، وكذلك الخدمات الراقية ذاتها.

«سكوتر»

اقترح سائقون الاستعانة بمتطوعين لنشر التوعية بين مستخدمي آلة «سكوتر» الكهربائية، نظراً لعدم التزامهم بنظم السلامة المرورية التي توجب الابتعاد عن الأماكن الحيوية أو الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة كثيفة في المرور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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