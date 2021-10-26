محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسسات والوزارات لرفع علم الدولة موحداً يوم 3 نوفمبر في الحادية عشرة صباحاً، مؤكداً سموه أن العلم رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة  عبر حسابه في «تويتر»:"الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في 3 نوفمبر القادم سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة 11 صباحا رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".

 

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