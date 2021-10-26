مطار الفجيرة يستقبل أول طائرة بعد توقّف 27 عاماً

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

استقبل مطار الفجيرة الدولي أولى رحلات الخطوط الباكستانية بعد توقّف دام 27 عاماً، ووصلت الطائرة من طراز بوينغ 777، صباح أمس، إلى مطار الفجيرة قادمة من مطار لاهور في باكستان، وعلى متنها 298 راكباً. وجاء الاستقبال بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وقام طاقم المطار باستقبال الركاب، وتوفير فحص «بي سي آر» مجاناً، وقدّم لهم التسهيلات اللازمة كافة، وإنهاء إجراءات الوصول بسرعة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وقال مدير مطار الفجيرة الدولي، المهندس إسماعيل البلوشي، في تصريح صحافي، إن «مطار الفجيرة الدولي استقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية بعد انقطاع 27 عاماً، ونحن في المطار بدعم الشركاء في الشرطة والجوازات والجمارك أثبتنا على الأرض مدى جاهزيتنا واحترافيتنا في القدرة على استقبال رحلات الركاب، والقدرة على التعامل السلس في تخليص معاملات المسافرين بالسرعة والسهولة المطلوبتين».

وأكد أن الرحلات ستتوالى، حيث يستقبل المطار غداً رحلتين، الأولى في الرابعة صباحاً والثانية عند الواحدة ظهراً، وتنتظم الرحلات خلال الفترة المقبلة بواقع ثلاث رحلات يومياً من مطارات بيشاور وكراتشي ولاهور بباكستان.

وأشار البلوشي إلى أن استقبال المطار لرحلات الخطوط الأسبوعية يؤكد مدى اجتياز المطار للتحديات التي أفرزتها جائحة «كورونا»، والتي كان قطاعا الطيران والضيافة أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة، وان جذب الطيران الباكستاني يعد دليل نجاح كبير لمطار الفجيرة، الذي تمكن من التعامل بحرفية في تخليص معاملات الركاب، متابعاً أن المطار بفخامته يعد محدوداً لقرب المسافة من سلّم الطائرة حتى المواقف الخارجية، فضلاً عن سهولة تخليص إجراءات فحص «كورونا» والجوازات حتى استلام الحقائب.

وأضاف أن إدارة المطار تعمل حالياً على تثبيت رحلات الخطوط الباكستانية بشكلها المنتظم بواقع رحلتين إلى ثلاث رحلات يومياً، خصوصاً أن المطار يمكن الخطوط الباكستانية من اختصار الوقت والوقود نسبة لموقع الفجيرة شرقاً، حيث يعد مطار الفجيرة بوابة الإمارات ورئتها شرقاً.

ولفت إلى أن الإدارة تتفاوض مع شركات نقل لتخصيص حافلات لنقل ركاب الرحلات الباكستانية إلى مدن أخرى، والتفاوض يجري حالياً مع شركات خطوط جوية أخرى لاستخدام مطار الفجيرة والتمتع بالمزايا التي يوفرها.

وفي ما يختص بمشروع تطوير مطار الفجيرة، أكد البلوشي أن الأعمال التطويرية تنفذ بالشكل المطلوب، وتتضمن إنشاء برج للمراقبة الجوية بمواصفات عالمية، وتطوير المدرج الحالي بطول 3750 متراً، فضلاً عن إنشاء مدرجين جديدين بطول 3050 متراً يتم تنفيذهما طبقاً للمعايير العالمية.

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