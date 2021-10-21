«عين دبي» تنطلق بفعاليات مبهرة وحضور جماهيري ملفت

المصدر: حياة الحرزي - دبي

انطلقت اليوم 21 أكتوبر، فعاليات الافتتاح الرسمي لـ«عين دبي»، أضخم عجلة مشاهدة في العالم رسميا باحتفالات موسعة ونشاطات ترفيهية وعروض موسيقية متنوعة لتستمر على مدى يومين كاملين، أعلنت عنها الشركة الاستثمارية العالمية «دبي القابضة» في وقت سابق، فيما استقبلت هذه الوجهة العالمية الأولى اليوم، أعدادا واسعة من الحضور الذين توافدوا لرؤية هذه الأعجوبة الهندسية التي حطّمت كل الأرقام القياسية، والاستمتاع ببرنامج ترفيه حافل بعروض الأضواء المبهرة وفعاليات المواهب الموسيقية التي تم استجلابها من عدة دول واستثمار أجندة مليئة بالنشاطات الترفيهية العائلية والاحتفالات الكبيرة التي تناسب العائلة والأصدقاء والتي فتحت في جزيرة «بلوواترز» وتحديدا في ساحة «عين دبي بلازا»، للجميع بشكل مجاني.



انطلقت فعاليات الافتتاح الرسمي في تمام الساعة الثانية ظهرا لتستقطب قائمة لا حصر لها من النشاطات العائلية الترفيهية المجانية التي رافقتها على أر ض الحدث، تجارب ضيافة استثنائية حظي بها زوار الحفل من خلال تجارب الطعام ومحطات المشروبات المتنوعة التي توافرت لهم في قلب الحدث. فيما لم تغب العروض الموسيقية الحية عن أجدد وأضخم أحداث دبي، بما تضمنته من موسيقى عالمية تمثلت في حضور منسق الأغاني وال «دي جي» «داني نيفيل»، الذي أسعد الحضور على امتداد ساعة كاملة، بباقة مختارة من أبرز وأشهر الأغاني والألوان الموسيقية المتنوعة، التي زادته إطلاله غروب دبي بلازا الرائعة، المزيد من السحر.

أما احتفالات الافتتاح الرسمية الكبرى، فتبدأ في تمام الساعة 8:30 مساء، بعروض الضوء والدرون المبهرة التي جذبت زوار وضيوف المكان لتستمر مع باقة من النشاطات الترفيهية المصاحبة، حتى ساعة متأخرة من الليل. في الوقت الذي يمكن الاستمتاع بمشاهدة أغلب العروض الضوئية للحدث، عبر تجربة القارب والتي شهدت تذاكرها المخصّصة لثاني أيام الافتتاح إقبالا كبيرا.

تجدر الإشارة إلى أن دخول حفل الافتتاح الذي سيستمر يومي الخميس21 والجمعة 22 سيكون مجانيا، بينما تبدأ أسعار تذاكر تجارب مقصورات «عين دبي» من 130 درهم إماراتي، ويمكن الحصول عليها على الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.

توفر عين دبي أكثر من 19 تجربةً فريدةً وقابلةً للتخصيص، مثل تناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلاله على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، وكل ذلك، وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة لأفق دبي والخليج العربي.

كما وتسعى عين دبي لتشجيع زوارها على زيارتها مجدداً للاستمتاع بمعالمها ضمن مقصورات مكيفة وآمنة مقسمة إلى ثلاث فئات، هي مقصورات المشاهدة ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء والمقصورات الخاصة.

وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريبا أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

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