«كهرباء الشارقة» تفحص 538 خزان مياه خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حملة مراقبة جودة المياه في خزانات المباني، وفحصت 538 خزاناً وسلمت إخطارات لـ49 مبنى، تتضمن ملاحظات تشمل تنظيف الخزان، وتغيير الغطاء بآخر محكم، واستبدال الخزان، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأكدت مديرة قسم جودة المياه، المهندسة خلود النابودة، أن الخزانات المكشوفة على أسطح البنايات مصدر قلق، لما تحمله من مخاطر نتيجة تجمع الأتربة والغبار، وأحياناً وجود حشرات وملوثات، وتبيّن من الحملات أن عدم وجود غطاء محكم للخزان أكثر المخالفات.

وشددت على أهمية التنظيف الدوري للخزانات، مع ضرورة إغلاق المحبس المؤدي إلى الشبكة، وسحب كل المياه الموجودة في الخزان، والكشف على الجدران والسقف للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الشقوق، وفي حالة وجود أي رواسب بالقاع تتم إزالتها، ومن ثم غسل القاع والجدران.

وأكدت استعداد مختبر جودة المياه لتقديم الخدمة المجانية لمعاينة وفحص العينات، للتأكد من نظافة الخزانات وسلامتها، وتوافر الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات المجانية، التي تتضمن أن يكون حجم الخزان مناسباً لعدد أفراد الأسرة أو المستهلكين، بحيث لا يكون حجمه صغيراً لا يكفي للاستهلاك، ولا كبيراً بشكل مبالغ فيه، ما يجعل الماء راكداً ولا يتغير بشكل يومي، ما يتيح وسطاً مناسباً لتكوّن البكتيريا.

وأوضحت أن الهيئة ركزت خلال حملتها على توعية الجمهور من خلال وضع برامج للتوعية بأهمية المحافظة على نوعية مياه الشرب داخل الخزانات، من خلال تنظيف الخزانات بصفة دورية لا تتعدى ستة أشهر لضمان سلامة مياه الشرب.

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