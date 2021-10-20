المصدر: الامارات اليوم

وكالات

جدّد متعاملون مع مراكز الخدمة التابعة لوكالات السيارات، شكواهم من ارتفاع كلفة الصيانة بشكل مبالَغ فيه، مقابل نوعية وحجم الخدمة المقدمة، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لضبط هذه الأسعار بما يضمن حقوق المستهلك.

تخطيط

اقترح قارئ تخطيط المواقف الترابية في عجمان، بهدف تقليل الشكاوى التي يتسبب فيها الصف العشوائي للسيارات، ويضطر البعض أحياناً إلى استدعاء الشرطة لحلها، لاسيما الشكاوى المتعلقة بإغلاق الطريق وإحداث خدوش بالمركبات المجاورة.

مكالمات

اشتكى قارئ كثرة المكالمات المزعجة التي يتلقاها من خارج الدولة، وتدعوه إلى الاستثمار في العملات الرقمية، مطالباً الجهات الرقابية بإيجاد وسيلة للإبلاغ عن هؤلاء، خصوصاً أن البعض ينخدع بعروض المتصلين ويتورط في استثمارات خاسرة.

شاحنات

لاحظ سائقون عدم التزام بعض سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال بالمسار الأيمن على بعض الطرق الخارجية في أبوظبي، وتجاوز بعضهم بشكل يهدّد حياة الآخرين، داعين إلى تشديد الرقابة على سلوكيات هذه الفئة.

ملخصات

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الملخصات، أو الملازم الدراسية، التي يقوم بإعدادها وطباعتها مدرسون ذوو خبرة، ولاقت إعجاباً كبيراً من أولياء أمور الطلبة، خصوصاً أنها توفر سلاسة في إيصال المعلومة إلى الطلاب، وسهولة الاستيعاب للمنهاج الدراسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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