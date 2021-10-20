«حمدان لإحياء التراث» ينظم محاضرات حول الحِرف القديمة ورموز البادية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً في إدارة البحوث والدراسات، عن تنظيم ثماني محاضرات توعية، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين (أقدر). وستقام المحاضرات في الفترة 24-30 أكتوبر الجاري في موقع فزعة (منطقة التنقل)، بموقع «أكسبو 2020 دبي».

جاء الإعلان إثر تضافر الجهود المثمرة بين إدارة برنامج خليفة للتمكين، وإدارة البحوث والدراسات بالمركز، تعزيزاً للرؤى الرامية بين الطرفين لتمكين المجتمعات واستدامتها، إذ تعد برامج التوعية بالتراث الثقافي المحلي إحدى الركائز المجتمعية لديمومة الهوية الوطنية.

وأشارت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز، إلى أن المحاضرات التي سيلقيها مجموعة من المستشارين والباحثين والمسؤولين بالمركز تدور حول موضوعات ذات الصلة بالحِرف القديمة، ورموز البادية، والبيئات الثلاث لدولة الإمارات. وتابعت: «يجتمع العالم أجمع تحت مظلة (إكسبو 2020)، وبما أن دولة الإمارات هي الدولة المضيفة لهذا الحدث، فتعد تلك فرصة ملائمة للمركز ليقدم الدعم والخبرات المتراكمة، ويكون جزءاً من منظومة متكاملة تسعى إلى إبراز الوجه الحضاري للدولة، ولعل أهم ما يمكن تقديمه هو التعريف بإرثنا الإنساني وقيمنا المجتمعية».

وتحمل المحاضرات التي سينظمها المركز من تاريخ 24 إلى 30 أكتوبر الجاري في الساعة 8:30 مساءً، عناوين الموضوعات التالية: (الناقة، الحلال، المحمل، الطير، النخل، القهوة الخيل، واللؤلؤ).

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