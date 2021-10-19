الإمارات تصعد للمرتبة الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للعيش والعمل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير "HSBC Expat Explorer" السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص.

دولة #الإمارات العربية المتحدة تصعد 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير "HSBC Expat Explorer" السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/MvfFvStWE4 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 19, 2021

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