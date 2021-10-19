الإمارات تصعد للمرتبة الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للعيش والعمل
صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير "HSBC Expat Explorer" السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص.
دولة #الإمارات العربية المتحدة تصعد 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير "HSBC Expat Explorer" السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/MvfFvStWE4— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 19, 2021
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