الإمارات تصعد للمرتبة الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للعيش والعمل

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير "HSBC Expat Explorer" السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص.

 

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