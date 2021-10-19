المصدر: الامارات اليوم

حيوانات

يشكو سكان في بعض المناطق الشرقية بالدولة، انتشار الكلاب السائبة والحمير في الطرقات المظلمة، محذرين من خطورتها على السلامة العامة، واحتمال تسببها في وقوع حوادث.

فحص

انتقد ذوو طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي قيام المدرسة بإجراء فحص PCR للطلبة قبل يومين من بداية عطلة منتصف الفصل الأول البالغة 10 أيام، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل إجراء الفحص بعد عودة الدراسة لضمان سلامة الطلبة.

ترجمة

جدد مراجعون لمستشفيات ومراكز طبية مطالبهم بضرورة توفير مترجمين عرب، خصوصاً أن بعض الأطباء لا تساعدهم اللكنة الإنجليزية في إيصال الشرح بشكل دقيق للمرضى.

صور

اشتكى قراء تعرضهم للتضليل من متاجر تقوم بالإعلان عن عروض بأسعار مغرية، وتنشر صوراً جاذبة للمعروضات يتضح لاحقاً أنها تختلف إلى حد بعيد عن الواقع، سواء بالنسبة للحجم أو الجودة.

جرذان

يشتكي سكان في العديد من المناطق من انتشار الجرذان حول حاويات النفايات الملاصقة للأبراج السكنية، ودعوا البلديات إلى تكثيف نشاطها لمكافحة هذه الظاهرة التي تنشر الأمراض والأوبئة.

حرّاس

طالب قراء بإلزام حراس البنايات السكنية بعدم السماح للخادمات الهاربات أو المتسولين أو مندوبي المبيعات، بالدخول إلى تلك المباني وطرق أبواب الشقق، وذلك تحاشياً لأية ممارسات غير قانونية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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