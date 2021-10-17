بلدية دبا تشارك بخدمات جديدة في معرض «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تماشياً مع توجهات الدولة في التحول الذكي، استعرضت بلدية دبا تحت مظلة حكومة الفجيرة، فعالياتها في معرض «جيتكس» المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 وحتى 21 من العام الجاري على مدار خمسة أيام.

وأكد المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن مشاركتها في معرض «جيتكس» يمثل فرصة مهمة لعرض تجربتها ورؤيتها في مجال توظيف أحدث البرامج و تحسين أدائها وخدماتها، وبالوقت ذاته الاطلاع والاستفادة من تجارب المؤسسات الأخرى الناجحة.

وجاءت مشاركة البلدية في عرض موقعها الإلكتروني و تحديث وإضافة خدمات الكترونية جديدة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين، و تتيح لمتعامليه جملة من الخدمات التي يمكن من خلالها إنجاز المعاملات الخاصة بإدارة و أقسام البلدية، مما يمكن المتعامل من إنجاز الكثير من معاملاته دون اللجوء إلى زيارة مقر البلدية في حال كونه مسجلا في برنامج الخدمات الإلكترونية، وأيضا والتعرف على المواقع الجغرافية في المدينة وغيرها من تسهيلات في التواصل و تقديم المقترحات للبلدية عن طريق المحادثة الإلكترونية التي تصب جميعها في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

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