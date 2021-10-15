«أين تذهب.. مدخنة النحاس».. تجربة طعام هندية وسط دبي

المصدر: الامارات اليوم

قم بزيارة Copper Chimney «مدخنة النحاس» في وسط مدينة دبي لتجربة المأكولات الهندية الأصيلة في قلب الشرق الأوسط.

وتفرز Copper Chimney الوصفات وتقنيات الطبخ التي تصورها جي كي كابور في السبعينات، باستخدام التأثيرات من الأطباق المطبوخة ببطء عبر شمال الهند، من بيشاور إلى دلهي.

وسط صخب وضجيج مشهد المطاعم في دبي، تجد مطعم Copper Chimney، الذي فتح أبوابه لخلق تجربة طعام هادئة تحمل جودة الطعام، والطبيعة العائلية الموجهة للموظفين في قلب المطعم. مع إضافة ديكور تضفي الجدران المكشوفة من الطوب الأحمر والإضاءة الهادئة الهادئة على المطعم أجواءً مريحة ومبهجة، ويقع بعيداً في فندق ميلينيوم بلازا، شارع الشيخ زايد.

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