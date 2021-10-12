محمد بن راشد ينعى أحمد كاظم أول طبيب إماراتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الدكتور أحمد كاظم، أول طبيب إماراتي في الدولة، والذي سبق تكريمه في قائمة الأوائل. وقال سموه: «خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم.. له منا كل الثناء والتقدير».

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر» أمس، «تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم.. أول طبيب إماراتي في الدولة.. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم... له منا كل الثناء والتقدير.. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة.. آمين».

يذكر أن الدكتور أحمد كاظم كان أحد الجراحين الرواد في الدولة، وأنشأ قسم جراحة العظام في مستشفى راشد، وبعد وقت قصير تم ترقيته لاستشاري جراحة العظام، ثم رئيس أقسام الجراحة.

وبعد افتتاح مستشفى دبي في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، انتقل «قسم جراحة العظام» إلى هناك، وكان كاظم رئيس القسم إلى أن تقاعد في عام 2004. وحصل كاظم على ميدالية أوائل الإمارات، وتم تكريمه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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