محمد بن راشد ينعي أول طبيب إماراتي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدكتور أحمد كاظم، أول طبيب إماراتي في الدولة، وقدم سموه تعازيه لأسرة الفقيد.

وقال سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في موقع "تويتر": "تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم.. أول طبيب إماراتي في الدولة.. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم … له منا كل الثناء والتقدير.. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة.. آمين".

تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم .. أول طبيب إماراتي في الدولة .. خمسة عقود من عمره بذلها في خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم … له منا كل الثناء والتقدير .. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة .. آمين pic.twitter.com/EK8ulP1tYf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 11, 2021

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