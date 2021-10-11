«عنواني» يسهل الوصول إلى أي وجهة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن استكمال نسب إنجاز عالية ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد «عنواني» في إمارة أبوظبي، والذي يساعد أفراد المجتمع والأعمال التجارية وضيوف الإمارة في سهولة الوصول الى أي وجهة بكفاءة وفعالية، من خلال ترقيم المباني وتسمية الشوارع في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي بأرقام للمباني والمنشآت وأسماء فريدة للشوارع، وإضافة خاصية الرمز البريدي خاص لمناطق وأحياء الإمارة، بما يسهم في اختصار المسافات والوقت ويعزز من جودة الحياة.

يشمل مشروع «عنواني» الموحد ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني إضافة أكثر من 200 ألف عنوان فريد و19 ألف اسم طريق، وتركيب عشرات الآلاف من علامات الطرق والمناطق الجديدة، والتي تساهم في تطوير كيفية الإشارة إلى الأعمال والمنازل وتحديد مواقعها بطرق من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع في أبوظبي، وتحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ، والمساعدة في تسليم السلع والخدمات بشكل أسرع بفضل دقته العالية، وتخفيض البصمة الكربونية للمركبات من خلال توفير الوقت والحفاظ على البيئة، ودعم الصحة العامة والتعليم والتخطيط والعمليات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع السكان والسياح على استكشاف المزيد من الوجهات.

ونوهت الدائرة إلى أن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالعنونة للمباني والمنشآت أصبحت متوفرة الآن للاستخدام على برامج وتطبيقات الملاحة والخرائط العالمية مثل «خرائط غوغل»، وتطبيقي «TomTom توم توم» و«هير ماب – Here Maps» وغيرها من أنظمة الملاحة العالمية، مما يضع كافة البيانات بين يدي سُكان الإمارة وزوارها لتُمكنهم من إجراء عمليات بحث عن عناوين وجهاتهم فيها بسهولة وسرعة عن طريق استخدام رقم المبنى، واسم الشارع، واسم المنطقة أو المدينة، أو معرفة العناوين عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يوجد على أعمدة لافتات أرقام المباني ولافتات أسماء الشوارع في الإمارة، أو باستخدام الهواتف الذكية، والذي سيساهم في توفير معلومات دقيقة عن العنوان المطلوب لمشاركته مع أي شخص عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشارت دائرة البلديات والنقل إلى توفر كافة بيانات مشروع العنونة والإرشاد المكاني أيضاً على تطبيق«عنواني كليك – OnwaniClick» للأجهزة الذكية الذي طُوِّرَته الدائرة سابقاً باللغتين العربية والإنجليزية، على كل من نظامي التشغيل «أندرويد»، و«آي أو إس» كي يُمكّن مستخدميه من حفظ وتبادل سهل ودقيق للعناوين عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «واتس آب، أو إنستغرام»، والحصول على معلومات عن نقاط الاهتمام بالإضافة إلى توفير معلومات عن معنى اسم الشارع.

وأكدت الدائرة بأن فرق العمل قامت بالتنسيق مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل لتعريف الشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية بنظام «عنواني» الموحد ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني، ووذلك ضمن أهداف الدائرة في توفير بينة تحتية ذكية تعزز من جودة الحياة اليومية لجميع سكان الإمارة، والمساهمة في تيسير أعمال الشركات وجميع القطاعات الحيوية، وتوفير حزمة متكاملة من المميزات ذات الأثر الإيجابي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية، إلى جانب إرساء أسس متينة لبنية تحتية تعتمد استخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات في دائرة البلديات والنقل الدكتور عمر مبارك الشيبة، أن مشروع «عنواني» ومنظومة العنونة والإرشاد المكاني يندرجان في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز مستوى جودة الحياة في الإمارة، حيث يُشكّل العمل بهذه المنظومة خطوة مهمة على طريق توفير بنية تحتية ذكية تُسهّل عملية الوصول والتنقل الفعّال إلى مختلف الوجهات في الإمارة.

وأشار الشيبة إلى أن منظومة العنونة والإرشاد المكاني الموحد، توفر حزمة متكاملة من المميزات والبيانات ضمن أهم البرامج وأنظمة الملاحة العالمية التي تخدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية، إلى جانب إرساء أسس متينة لبنية تحتية تعتمد استخدام تقنيات متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، التي تهدف إلى تسهيل أعمال الشركات وجميع القطاعات الحيوية.

ويمكن لسُكان إمارة أبوظبي وزوارها الاطلاع على المزيد من المعلومات عن نظام «عنواني» أو التطبيق «عنواني» من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

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