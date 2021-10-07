«الشارقة السينمائي الدولي» يسجل تاريخ العرض الأول لـ48 فيلماً

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب خلال فعاليات دورته الثامنة التي تنطلق يوم الأحد، 10 أكتوبر الجاري، 48 فيلماً تُعرض لأول مرة ضمن سبع فئات مختلفة، حيث تشمل فعاليات دورة هذا العام العرض الأول لستة أفلام على مستوى العالم، و34 فيلماً في منطقة الشرق الأوسط، وأربعة أفلام على مستوى دول الخليج، وأربعة أفلام في دولة الإمارات.

وتضم قائمة الأفلام التي تُعرض لأول مرة في العالم ضمن فعاليات المهرجان فيلمين إماراتيين، الأول بعنوان «صدمة الطفولة» للمخرجة الإماراتية صفاء عزرايش، حيث يحث هذا الفيم المشاهدين على التفكير بوصل نقاط صدمة الطفولة بمرحلة البلوغ، في حين يسلط فيلم «لا تستسلم» للمخرجة الإماراتية سارة العلي الضوء على أهمية المثابرة وعدم اليأس عند مواجهة المصاعب والتحديات، ويتنافس الفيلمان ضمن فئة «أفلام خليجية قصيرة». كما تضم القائمة فيلم «طعم حلو للظلام» باللغة الفارسية للمخرجة ميترا رئيس محمدي.

تشهد فعاليات دورة العام الجاري من المهرجان العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة «الجولة الأخيرة» من بين 34 فيلماً تُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو فيلم قصير صامت بتناول مفهوم الأخوّة والمحبة التي تربط بين الأشقاء، قصة شاب ملاكم يعيش في باريس يحاول بشتى الوسائل مساعدة أخته لتصبح عازفة بيانو.

وتشمل قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دول الخليج فيلم «القارب الصغير الذي أراد الطيران» الذي حاز على جائزة فئة أفضل فيلم للأطفال ضمن جوائز المهرجان العالمي لأفلام الرسوم المتحركة 2020.

كما تضم القائمة فيلم «الميتم» للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، وفيلم «في حلمي» للمخرج التركي مراد شيري، وفيلم «باركود» للمخرج السعودي محمد الغامدي.

وتضم الأفلام التي تحتفي بعرضها الأول في دولة الإمارات فيلم «أندير» للمخرجة الكازخية ألينا مصطفينا، الذي فاز بجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي – مهرجان الفيلم المستقل، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز مهرجان أجيال السينمائي في قطر 2020.

ويسلط هذا الفيلم الوثائقي القصير الضوء على حياة الطفل أندير الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، ويعاني من إصابته بالربو وحساسية شديدة تجاه منتجات الألبان، لكنه طفل طبيعي ومفرط النشاط وسعيد على الرغم من الأمراض التي يعاني منها منذ ولادته والتي تجبره على تناول الطعام لوحده بمعزل عن بقية الأطفال.

وتشمل القائمة فيلم «وضع مريح» الذي أخرجه عدد من الأطفال من الفئة العمرية 8-12 عاماً من جمهورية أوزبكستان، وفيلم «الست» للمخرجة سوزانا ميرغني، وفيلم «حجب» للمخرج السعودي محمد العتباني.

وتقام دورة العام الجاري من المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن بُعد بشكل كامل، وتعرض أكثر من 80 فيلماً على مدار أيامها الستة، وتتيح لهواة السينما من الأطفال والناشئة مشاهدة كافة تلك الأفلام مجاناً من خلال التسجيل عبر الرابط التالي (www.siff.ae).

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