حكومة الإمارات تمنح موظفيها إجـازة 6 أيام لزيارة "إكسبو 2020 دبي"

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بمنح موظفي الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية لمدة 6 أيام، لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو 2020 دبي الذي تمتد فعالياته حتى نهاية شهر مارس المقبل.

تتيح الإجازة الاستثنائية التي يمكن الاستفادة منها على مدار فترة إقامة المعرض لموظفي الحكومة الاتحادية وأسرهم الاطلاع على التجارب العالمية الثرية التي يحتضنها "إكسبو دبي 2020"، ومعايشة تفاصيل الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات وينسجم في الوقت نفسه مع نهج حكومة الإمارات في تعزيز بيئة عمل إيجابية محفزة لموظفيها.

يعد "إكسبو دبي 2020" الذي يشهد مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

و يمثل المعرض المقام تحت شعار "تلاقي العقول وصنع المستقبل" أرضا خصبة للفرص الاستثمارية وكسب شراكات جديدة واستعراض أحدث الابتكارات العلمية في مختلف المجالات، فضلا عن الاطلاع على التنوع الثري لثقافات العالم المتنوعة .

و يعد "إكسبو دبي 2020" أكبر دورة في تاريخ معارض إكسبو منذ انطلاقة دورات المعرض الدولي قبل 170 عاما، من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين.

و يستضيف إكسبو دبي 2020 نحو 60 عرضا حيا بشكل يومي ويصل إجمالي زمن العروض مع نهاية الحدث العالمي الممتد على مدار 182 يوما إلى 76 ألفا و620 دقيقة طيلة فترة الحدث الدولي.

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