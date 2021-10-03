المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، عن تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال في حسابه الرسمي على "تويتر": "نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021".

وأضاف إنه سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5أكتوبر.

وأهاب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في متابعة المستجدات من المصادر الرسمية.

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