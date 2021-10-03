تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم، عن تفعيل التعليم عن بعد في مدينة العين يومي الاثنين والثلاثاء.
وقال في حسابه الرسمي على "تويتر": "نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021".
وأضاف إنه سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5أكتوبر.
وأهاب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في متابعة المستجدات من المصادر الرسمية.
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