تنقل مجاني بالحافلات لزوار «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات الوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفير تنقل مجاني لزوار معرض إكسبو 2020 دبي، عبر رحلات مباشرة بحافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من تسعة مواقع موزعة على مختلف إمارات الدولة، بواقع ثلاثة مواقع في أبوظبي، وموقعين في الشارقة، ومواقع واحد في كل من عجمان وراس الخيمة والفجيرة ومدينة العين، وتكون جميع خدمة حافلات المواصلات العامة مجانية لنقل زوار معرض إكسبو من دبي ومن مختلف إمارات الدولة.

ووفرت الهيئة 203 حافلات (حافلات إكسبو) لخدمة ونقل زوار المعرض، من 18 محطة، بواقع تسع محطات في دبي، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث، وتسع محطات موزعة على مختلف إمارات الدولة.

وخصصت 77 حافلة لنقل زوار المعرض من تسعة مواقع موزعة على المدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، منها ثلاث محطات في مدينة أبوظبي، وهي محطة مطار أبوظبي الدولي، ومحطة أبوظبي الرئيسة للحافلات، ومحطة المارينا مول، وواحدة في مدينة العين هي محطة العين للحافلات، ومحطتان في الشارقة، هما محطة الجبيل للحافلات، ومحطة مويلح، إضافة إلى محطة رأس الخيمة للحافلات، ومحطة عجمان للحافلات، وموقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستكون هناك 287 رحلة يومياً خلال أيام الأسبوع، ترتفع إلى 358 رحلة خلال نهاية الأسبوع (يومي الخميس والجمعة).

وحددت الهيئة سابقاً 126 حافلة لنقل الركاب مجاناً عبر رحلات مباشرة من تسع محطات ومواقف في دبي لموقع المعرض والعكس، وهي نخلة جميرا، والبراحة، والغبيبة، واتصالات والقرية العالمية، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيلكون، ودبي مول، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ويتراوح عدد الرحلات اليومية من 455 إلى 476 رحلة، كما توفر الهيئة خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك خدمة حافلات داخلية لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور).

وستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الساعة 6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الساعة 9:00 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من الساعة 6:30 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

ووفرت الهيئة اسطولاً من أحدث الحافلات، وتمتاز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة، وتسعى الهيئة من خلال توفير هذه الحافلات أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

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