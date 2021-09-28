«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثالثة لمستحقي منح الأراضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس الدفعة الثالثة لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية للعام 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم استقرار أسرهم.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثالثة 2000 مستفيد منهم 1125 للأراضي السكنية و875 للأراضي الاستثمارية، وتأتي الدفعة الجديدة تلبية للاحتياجات والطلبات المقدمة من المجالس البلدية في الإمارة وبالتنسيق مع لجنة تخصيص الأراضي وبعد استيفاء كافة الشروط.

واطلع المجلس على الدراسة التحليلية لمنظومة التأمين الصحي الخاص بموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، وتضمنت الدراسة أبرز الفئات التأمينية وتوزيعاتها بالإضافة إلى النتائج التحليلية لكل فئة.

كما ضمت الدراسة مؤشرات المنافع المستهلكة من منظومة التأمين الصحي وأعداد المؤمن عليه والذي وصل إلى 99 ألف منتفع من الموظفين والمتقاعدين وأسرهم، بالإضافة إلى خطط تطوير خدمات التأمين الصحي وزيادة منافعه.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الطيران المدني والمتعلق بقطاع الطيران خلال جائحة «كوفيد - 19»، وتضمن التقرير دور الدائرة وبالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية في مواجهة تداعيات الجائحة والاجراءات التي اتخذتها للعودة التدريجية لحركة الطيران في الإمارة.

وبين التقرير النتائج الإيجابية لكافة المبادرات والحزم الحكومية والاجراءات الاستباقية التي ساهمت في تحفيز قطاع الطيران من جديد والمساهمة في نمو حركة المسافرين والشحن الجوي الملحوظ وفقاً للمؤشرات الصحية لمختلف الدول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news