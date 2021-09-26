المصدر: الامارات اليوم

زيّ

ألزمت مدرسة خاصة في أبوظبي أولياء أمور الطلبة، بتسديد قيمة الزي المدرسي مع الرسوم الدراسية للفصل الأول، حتى في حالة عدم رغبتهم في شرائه أو تسلّمه، مشيرين إلى أن المدرسة رفضت قبول الرسوم من دون إضافة قيمة الزي، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع الضوابط اللازمة.

هوية

اشتكى قارئ من عدم استطاعته إتمام معاملاته عبر أجهزة الصرّاف التابعة لبنك أبوظبي التجاري، بسبب عدم قدرتها على قراءة بطاقات الهوية الجديدة، وطالب بالتنبيه على البنوك لتحديث الأنظمة الإلكترونية فيها.

إزعاج

جدّد قرّاء انزعاجهم من تكرار زيارات مندوبي الشركات التي تروّج لمنتجات كهربائية، خاصة أن مندوبي تلك الشركات يلحّون للحصول على موافقة الأسر لتقديم عرض لمزايا تلك المنتجات، على الرغم من تكرار السكان رفضهم العرض.

عقوبات

طالب سائقو سيارات في دبي والشارقة، بتشديد العقوبات على السيارات التي تسقط منها عبوات أو صناديق أثناء سيرها على الطرق، بسبب التراخي في تثبيت الحمولة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة على مستخدمي الطريق من السيارات الأخرى، وقد ينجم عنه حوادث خطرة.

أخطاء

اقترح قارئ لمواجهة الأخطاء اللغوية، إلزام المطابع التي تعمل على طباعة الملصقات، واللوحات الإرشادية، والكتيبات، التعاقد مع مختصين باللغة العربية، بدلاً من الاجتهادات الشخصية، واستخدام القواميس العادية، أو الاستعانة ببرمجيات الترجمة المتاحة على الإنترنت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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