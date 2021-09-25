المصدر: الامارات اليوم

عمولة

استغرب قرّاء إصرار وسطاء عقاريين على الحصول على نسب تتجاوز الـ5% عند تأجير الوحدات السكنية، وفرض بعضهم مبالغ تراوح بين 1500 و2000 درهم عمولة، بغض النظر عن قيمة الإيجار.

رسوم التجديد

اشتكى قارئ مطالبة الشركة العقارية التي تدير المبنى الذي يسكن فيه، رسوماً عند تجديد الإيجار، على الرغم من عدم وجود مبررات حقيقية لتلك الرسوم، ما اعتبرها محاولة للحصول على عمولة سنوياً، علماً أنه يتم سدادها للمرة الأولى فقط عند الاستئجار، وفقاً للممارسات السائدة.

الحصن

دعت قارئة في أبوظبي شركة طموح للرعاية الصحية، إلى حل مشكلة عدم تحديث المعلومات الخاصة بالتطعيم على تطبيق «الحصن»، موضحة أن الشركة لم تحدّث بيانات التطعيم الخاصة بوالدتها، رغم مرور فترة طويلة على تلقيها التطعيم، ما يمنعها من دخول الأماكن العامة في الإمارة.

مسجد

دعا سكان بالمنطقة المقابلة للقصباء في الشارقة، إلى إقامة مسجد إضافي في المنطقة الترابية خلف محطة «أدنوك» في شارع الخان، لمواكبة النمو السكاني في تلك المنطقة، إذ يضطر بعضهم إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مسجد.

عن بُعد

دعا ذوو طلبة مدرسة خاصة بأبوظبي إلى إلزام المدرسة توفير نظام التعليم عن بعد للطلبة الراغبين في اختياره وأصحاب الحالات الخاصة، وذلك تماشياً مع بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة «كوفيد-19»، والذي تم تعميمه على جميع المنشآت التعليمية في الدولة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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