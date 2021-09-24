«الإمارات للتنمية» و«الإمارات دبي الوطني» يوفران حلولاً تمويلية للمشروعات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف توفير برنامج لضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وذكر المصرف في بيان، أمس، أن المذكرة تأتي في إطار الالتزام المشترك للعمل على تعزيز منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتحسين إسهام هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وستركز الشراكة الجديدة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية تصل إلى 50% من قيمة التسهيلات التمويلية، التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل يتناسب مع حجم الشركات المستفيدة من هذه الضمانات المالية، حيث سيكون الحد الأقصى للضمانات المقدمة هو خمسة ملايين درهم للشركات الأكبر حجماً، و500 ألف درهم للشركات الصغيرة.

ويشكل برنامج ضمان القروض منصة فاعلة تعزز من قدرات مصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الإقراض المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «نتطلع عبر التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطن إلى تعزيز سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية، ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفة قوي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «نحرص على تلبية احتياجيات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

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