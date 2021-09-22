حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم للبحث العلمي في «أميركية الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، مبلغ 100 مليون درهم موازنة للبحث العلمي في الجامعة الأميركية للعام الدراسي 2021 - 2022.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، صباح أمس، مديرة الجامعة الأميركية الجديدة، الدكتورة سوزان مام، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب المدير في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالدكتورة سوزان مام في إمارة الشارقة، التي تولي العلم والثقافة الاهتمام الكبير من خلال كل مؤسسات وجامعات ومعاهد الشارقة، وفي الجامعة الأميركية التي أصبحت مؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة، كان لها الأثر الكبير في تأهيل وتخريج كوادر علمية متخصصة تسهم في تنمية وتقدم المجتمعات.

وأشار سموه إلى أهمية البحث العلمي الذي تضعه الجامعة هدفاً رئيساً للارتقاء بها، وتشجيع طلبتها على الابتكار وعمل بحوث علمية تسهم في خدمة الإنسانية وتطوير المعرفة البشرية في كل العلوم.

وتطرق اللقاء للخطط الاستراتيجية التي تعمل وفقها الجامعة، لتحقيق أهدافها في تقديم تعليم عالي الجودة، من خلال أفضل الهيئات التدريسية والإدارية والمرافق والمختبرات الحديثة والمعاهد البحثية، واستقطاب طلبة متميزين من كل أنحاء العالم.

إلى ذلك ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم - اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لعام 2021، بقيمة إجمالية تبلغ 382 مليون درهم، توزعت على 523 مستفيداً من المنح والقروض السكنية.

وبلغت القيمة الإجمالية للدعم السكني، في كل الدفعات السابقة وحتى الآن، ستة مليارات و849 مليون درهم، وبحسب الدفعة الجديدة التي شملت كل مدن ومناطق إمارة الشارقة، تضم القائمة المستفيدين من خدمات البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز، والوحدات السكنية المصغرة.

كما اعتمد المجلس قائمة المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة، بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليوناً و700 ألف درهم.

وأقر المجلس مذكرة التفاهم، المزمع إبرامها بين دائرة الثقافة في إمارة الشارقة ووزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، التي تهدف إلى تمتين أواصر التعاون الثقافي وتحقيق التطلعات المشتركة للارتقاء بالفكر والإبداع بين البلدين، ومن أجل الإسهام في تحقيق نهضة شعرية عبر تشجيع الشعر قراءة ونظم ودراسة وتدوين.

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